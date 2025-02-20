Южно-Сахалинск, 20 февраля, 2025, 18:17 — ИА Регнум. В Сахалинской области обнаружили мутацию птичьего гриппа, которая может повысить способность вируса заражать млекопитающих. Об этом 20 февраля заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Все вирусы, выделенные в 2024 году, принадлежат к кладе 2.3.4.4b, не содержат мутаций повышенной патогенности и лекарственной устойчивости, за исключением вируса гриппа птиц А (Н5N1), выделенного от птиц в Сахалинской области: выявлена мутация, которая может увеличивать вирулентность и обеспечивать адаптацию вируса к клеткам млекопитающих», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в рамках мониторинга за 2024 год проверили более 15 тыс. образцов биоматериала от диких и домашних птиц и свиней, а также 7,8 тыс. проб материала от людей, контактировавших с птицами. Также на фоне вспышек гриппа птиц А (H5N1) на американских молочных фермах Роспотребнадзор ввел мониторинг ситуации с гриппом птиц в животноводческих хозяйствах с содержанием коров с декабря прошлого года, уточнили в ведомстве.

За этот период в 84 субъектах было отобрано и исследовано 11,6 тыс. проб материала от крупного рогатого скота и более 4,2 тыс. — от людей, ухаживающих за животными. По словам пресс-службы, в исследованных пробах грипп не нашли.

Как передавало ИА Регнум, 7 января в США зафиксировали первую смерть человека от вируса птичьего гриппа типа H5N1. Отмечается, что пациент заразился им после контакта с дикими и домашними птицами.

14 января американский телеканал CNN заявил, что США испытывают острый дефицит куриных яиц из-за эпидемии птичьего гриппа H5N1 в стране. Согласно данным публикации, только за ноябрь и декабрь в США погибло более 17 млн несушек. Причиной эпидемии, по словам телеканала, могли стать ураганы, из-за которых изменился маршрут миграции диких птиц, из-за чего они дважды пролетали над фермами и распространяли вирус.

Затем газета The Washington Post написала со ссылкой на украинского чиновника, что Киев готов поставлять в США крупные партии яиц на фоне их дефицита в магазинах. Отмечалось, что такое предложение было сделано с целью сохранить американскую военную поддержку.