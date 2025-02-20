Московская область, 20 февраля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Здание автосервиса загорелось 20 февраля в Ленинском городском округе в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Кадр из видео

«На Варшавскоем шоссе горит здание автосервиса. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.

Пожар в поселке Дрожжино ликвидируют 27 сотрудников МЧС, задействовано шесть единиц техники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3948847" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Автосервис загорелся в подмосковном поселке Дрожжино

Несколько припаркованных рядом с сервисом автомобилей получили повреждение, сообщил РЕН ТВ. На опубликованных кадрах видно, что одна из машин полностью сгорела.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля в Бутырском районе Москвы также произошел пожар в автосервисе. Возгорание началось внутри здания, пострадали три машины и оборудование. Как сообщили в районной администрации, на момент возникновения пожара людей внутри не было. Пожар был локализован на площади 20 кв. м.