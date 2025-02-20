Кейптаун, 20 февраля, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Европа находится в глубоком кризисе и чувствует угрозу своему существованию. Об этом 20 февраля заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Иван Шилов ИА Регнум

Он прибыл на встречу глав МИД стран «Группы двадцати» (G20) в Йоханнесбурге. На встрече с журналистами министр заявил, что настроение у европейцев не очень хорошее.

«После того, что произошло на Мюнхенской конференции, у нас такое чувство, что сейчас появилась угроза нашему существованию», — отметил Эйде.

Как передавало ИА Регнум, Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 14 по 16 февраля. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления обвинил Евросоюз в нарушении принципов демократии, а также заявил, что угрозы для Европы исходят от нее самой, а не от России или Китая.

Глава мюнхенского форума Кристоф Хойсген по итогам мероприятия назвал его европейским кошмаром. Он также расплакался при выступлении. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент, назвала конференцию утренником в психдиспансере, отметив, что русофоб пролил слезы, призывая показать России силу.