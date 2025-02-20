Киев, 20 февраля, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Украина без американской военной помощи сможет продержаться в вооруженном конфликте с Россией не более шести месяцев. Такое мнение 20 февраля высказал экс-заместитель главы Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко.

Global Look Press

«Мы продержимся [в конфликте] полгода. Европа не может заменить американскую помощь», — процитировала его слова французская газета Le Monde.

По словам автора публикации, существующих сейчас поставок военной помощи Украине хватит до середины лета или осени в случае их экономного использования. Он добавил, что военная помощь от Вашингтона Киеву является решающей для противовоздушной и противоракетной обороны ВСУ, которая на данный момент состоит в основном из американских ракетных систем Patriot.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля пожаловался на нехватку ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, украинские бойцы считает эти комплексы наиболее эффективными.

Президент США Дональд Трамп 19 февраля обвинил главу киевского режима в желании продолжать конфликт на Украине ради собственной выгоды. Американский лидер добавил, что Зеленский убедил прежнюю администрацию США отдать 350 млрд долларов на «конфликт, в котором невозможно выиграть».

Накануне, 18 февраля, Трамп заявил, что Украина должна объяснить, куда делись переданные ей предыдущей американской администрацией деньги, либо вернуть их. Он напомнил, что ранее глава киевского режима заявил, что не знает, где половина полученных от Вашингтона денег.

Старший сын американского президента Дональд Трамп-младший 20 февраля предложил Зеленскому попробовать «выиграть» военный конфликт без американских денег и посмотреть, что из этого получится.

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков позднее в этот же день заявил, что Трамп готовится к полному прекращению американского финансирования Украины. Сенатор отметил, что в этом вопросе появилась и очень неприятная для Зеленского коррупционная составляющая: американский бизнесмен, мультимиллиардер и глава департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск обнаружил откаты Киева ряду американских политиков за финансирование Украины.