Вашингтон, 20 февраля, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Ни у Запада, ни у Украины не было ни малейшего шанса победить в конфликте. Об этом 20 февраля заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

MOHAMMED BADRA/ЕРА/ТАСС Джей Ди Вэнс

«Ни у Европы, ни у администрации [бывшего президента США Джо] Байдена, ни у украинцев не было никакого пути к победе. Это было верно три года назад, это было верно два года назад, это было верно в прошлом году, это верно и сегодня», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Вице-президент подчеркнул, что у россиян есть огромное численное преимущество в живой силе и вооружении, которое будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов западной помощи.

По его словам, завершение конфликта возможно лишь путем переговоров с тем, кто непосредственно вовлечен в ситуацию и с теми, кто поддерживает продолжение кризиса. Отдельно он отметил, что конфликт плохо влияет на стран-участниц. Так, оказывается давление на военный и экономический сектор США.

Вэнс призвал уже сейчас начать стремиться к миру, учитывая реалии украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что имевший скромные успехи как комедиант глава киевского режима Владимир Зеленский не мог бы победить Россию. По его мнению, украинский политик убедил прошлую американскую администрацию потратить 350 млрд долларов на конфликт, который нельзя выиграть. Глава Белого отметил, что и Европа не справилась с урегулированием кризиса на Украине.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что проигрыш Украины в конфликте с Россией будет стоить альянсу триллионы долларов. Он призвал союзников увеличить военную поддержку Украины, чтобы не допустить завершения боевых действий на условиях РФ.

Президент России Владимир Путин заявил, что решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции, не оставляет сомнений в том, что Россия победит. Глава государства указал на то, что всех Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством и любовь к Родине.