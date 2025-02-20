Москва, 20 февраля, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Мошенники начали похищать пароли от значимых аккаунтов под предлогом установки кода от домофона. Об этом 20 февраля сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Людям стали звонить под видом представителей управляющей компании и информировать якобы о смене двери в подъезде. Чтобы вызвать у жертв доверие, злоумышленники расспрашивали, сколько требуется изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить. За отдельные деньги даже предлагали сделать запасные.

«Успокоив таким образом бдительность гражданина, мошенники сообщают, что теперь у каждой квартиры будет свой код от домофона, так как общий код противоречит политике безопасности. «Персональный код домофона» отправляют жертве и просят его продиктовать», — указано в Telegram-канале ведомства.

Там отметили, что код позволял мошенникам заполучить доступ к различным аккаунтам.

Как сообщало ИА Регнум, также мошенники стали звонить потенциальным жертвам от имени сотрудников «Почты России». Они предлагали лично или в электронном виде получить якобы пришедшее заказное письмо. В случае выбора человеком электронного варианта злоумышленник либо называл верную электронную почту жертвы, продолжая обман, либо убеждал воспользоваться неким «чат-ботом «Почты России».

Заместитель главы МВД России Андрей Храпов 19 февраля сообщил, что ущерб от действий кибермошенников в России в 2024 году достиг 200 млрд рублей, в том числе за счет взятых гражданами кредитов. Показатель вырос на 36% по сравнению с 2023 годом. При этом число пострадавших осталось почти идентичным.