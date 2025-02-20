Курчатов, Курская область, 20 февраля, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Физический пуск реактора энергоблока №1 на строящейся Курской АЭС-2 запланирован на 28 апреля 2025 года. Об этом говорится в материалах презентации, представленных 20 февраля руководством станции на встрече с врио главы региона Александром Хинштейном.

Максим Блинов/РИА Новости

«28 апреля 2025 года — начало физического пуска реактора энергоблока №1», — процитировал презентацию ТАСС.

Общая степень готовности Курской АЭС-2, по состоянию на 1 февраля, составляет около 70%.

Как сообщало ИА Регнум, строительство Курской АЭС-2 в Курчатове началось в 2018 году. Она будет выполнять роль станции замещения Курской АЭС. Первые два энергоблока должны быть введены в эксплуатацию до выведения двух первых блоков Курской АЭС.

Второй энергоблок Курской АЭС планово вывели из режима генерации электроэнергии в конце декабря 2024 года. Он успешно проработал 45 лет.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв в начале февраля заявил, что специалисты вышли на главный этап пусконаладочных работ на новом энергоблоке №1 Курской АЭС-2. Началась холодно-горячая обкатка оборудования. Глава госкорпорации добавил, что подготовка к физпуску идет полным ходом.