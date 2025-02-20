Берлин, 20 февраля, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что в прошлом не раз подвергалась сексуальному насилию. Интервью с ней вышло в подкасте G Spot.

Global Look Press

Отмечается, что Бербок пережила несколько таких случаев, один из которых случился с ней в школьные годы.

«Только сейчас мне стало ясно, как часто я сама подвергалась домогательствам», — поделилась она в беседе с немецкой моделью и блогером Стефани Гизингер 19 февраля.

Она также отметила, что пошла в политику не ради борьбы за права женщин, однако неоднократно публично поднимала тему домогательств.

Как ранее передавало ИА Регнум, 25 ноября против президента Чили Габриэля Борича было подано заявление в прокуратуру по обвинению в сексуальных домогательствах. При этом, его адвокат заявил, что это Борич является в данной ситуации жертвой провокации, так как его систематически преследовала по электронной почте женщина.

Международный уголовный суд (МУС) инициировал расследование в отношении своего же прокурора Карима Ахмада Хана по подозрению в сексуальных домогательствах. Отмечается, что жертвой, вероятно, стала женщина в возрасте около 30 лет, работавшая непосредственно на Хана. Прокурор свою вину отрицает.