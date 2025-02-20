Лондон, 20 февраля, 2025, 18:54 — ИА Регнум. В 2024 году две трети поверхности Земли в течение месяца подвергались воздействию рекордной жары. Об этом 20 февраля написало издание The Guardian со ссылкой на анализ спутниковых данных и замеров Службы Евросоюза по изменению климата.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В материале уточняется, что рекорды были зафиксированы в океанах и на суше. Эпицентры жары наблюдались от Колумбии до Китая, от Северного полюса до Южного. В некоторых местах среднемесячная температура была выше предыдущего максимума на пять градусов.

Ученые утверждают, что такие скачки температуры говорят о «широкомасштабном и ускоряющемся воздействии изменения климата, вызванного деятельностью человека».

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предположил, что грядущий 2025 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Он отметил, что 2024 год показал, что климатические катаклизмы стали обычным явлением. Уже тогда в некоторых странах устанавливались температуры, выходящие за пределы человеческой выносливости. Гуттериш добавил, что в эпоху климатических катастроф системы защиты от экстремальной жары стали необходимостью.

24 октября 44 климатолога подписали открытое письмо, где предупредили о риске глобального катаклизма из-за коллапса ключевых течений Атлантики. Специалисты призвали политиков обратить внимание на риск изменения циркуляции воды в Атлантическом океане из-за потепления, что может привести к разрушительным последствиям для стран Севера и других регионов.