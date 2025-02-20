Вашингтон, 20 февраля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Оружейные склады Европы истощены, новые поставки вооружений Украине не помогут. Об этом 20 февраля заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Президент [США Дональд] Трамп имеет дело с реальностью, то есть фактами. И вот некоторые из них: у русских массивное численное преимущество в силе и оружии на Украине, и оно будет существовать независимо от дальнейшей помощи Запада», — написал он в соцсети Х.

Вэнс также спросил критиков подхода Трампа по Украине, знают ли они, что европейские склады опустошены, а ещё сильнее истощена индустриальная база.

По его словам, нужно стремиться к миру и делать это сейчас.

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