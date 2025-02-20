Москва, 20 февраля, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Сохранение высоких ставок по депозитам при стабильной ключевой ставке невозможно, считает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Ранее Сбербанк предупредил своих клиентов о повышении ставок с 22 февраля, оставив им возможность до этого времени зафиксировать доходность.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По словам эксперта, при сохранении ключевой ставки на уровне 21% банки начали снижать процентные ставки по депозитам. «Это связано с тем, что ранее многие из них ожидали дальнейшего повышения ключевой ставки и предлагали повышенные проценты по вкладам для привлечения средств. Однако после решения ЦБ сохранить ставку без изменений необходимость в столь высоких депозитных ставках снизилась», — сказал он.

Эксперт напомнил, что первая волна снижений случилась еще в декабре 2024 года, тогда ряд крупных банков, включая ВТБ, «Альфа-Банк» и Газпромбанк, скорректировали условия по вкладам, уменьшив доходность по различным срокам.

«Сохранение высоких ставок по депозитам при стабильной ключевой ставке может быть невыгодно для банков. Высокие процентные выплаты увеличивают их расходы, особенно если привлеченные средства не удается разместить в кредиты с соответствующей доходностью. Кроме того, при отсутствии ожиданий роста ключевой ставки банки не имеют стимула предлагать повышенные ставки по вкладам, так как это снижает их маржинальность», — пояснил Астафьев.

Он добавил, что в текущих условиях снижение депозитных ставок выглядит закономерным: «После решения ЦБ сохранить ключевую ставку на прежнем уровне ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики не оправдались. В результате банки, ранее повысившие ставки в преддверии возможного роста ключевой ставки, начали их корректировать вниз».

Кроме того, считает Астафьев, снижение ставок по депозитам может указывать на уменьшение потребности банков в ликвидности, но это не означает автоматического снижения кредитных ставок: «Таким образом, несмотря на корректировку депозитных ставок, значительного удешевления кредитов в ближайшее время ожидать не стоит».