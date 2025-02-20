Вашингтон, 20 февраля, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Представителям киевского режима стоит сбавить обороты в критике США. Об этом 20 февраля заявил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

Он назвал неприемлемыми любые неприятные высказывания в адрес Белого дома и их отказ подписывать сделку по редкоземельным металлам с учетом того, сколько Соединенные Штаты Америки уже сделали для Украины.

«Они (украинские власти. — Прим. ред.) должны сбавить обороты, внимательно посмотреть и подписать эту сделку (по редкоземельным металлам. — Прим. ред.)», — процитировало Уолтца агентство Reuters.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получать от Украины редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь. Позднее в Киев был направлен министр финансов Скотт Бессент. Он представил главе киевского режима Владимиру Зеленскому меморандум, гарантирующий возвращение потраченных на поддержку Украины средств. Однако во время встречи украинский политик отказался подписывать проект соглашения.

Зеленский назвал «несерьёзным разговором» требование США к Украине вернуть 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых. По его словам, Киев требует гарантий безопасности от Вашингтона в обмен на редкоземельные металлы, но в предложенном ранее США документе об этом не было ни слова. Позднее Трамп сообщил о срыве сделки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициативу главы Белого дома о предоставлении Киевом доступа к редкоземельным металлам на территории Украины предложением о покупке американской помощи. Представитель Кремля добавил, что США лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и тем самым способствовать завершению конфликта.