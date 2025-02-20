Москва, 20 февраля, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит консультации с Россией и Украиной по вопросу обеспечения безопасности при ротации инспекторов на Запорожской АЭС. Об этом 20 февраля заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Таисия Воронцова/URA.RU/TASS

«МАГАТЭ продолжает поддерживать контакты с обеими сторонами относительно следующей ротации персонала агентства на ЗАЭС», — приводит его слова пресс-служба организации.

Гросси напомнил, что на прошлой неделе ротация была отложена «из-за интенсивных военных действий в этом районе».

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками и подвергли миномётному обстрелу колонну с российскими военными и экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть Запорожскую АЭС.

Россия обеспечила подготовку к проведению ротации и направила группу в согласованную точку для встречи экспертов МАГАТЭ, но затем движение представителей агентства было заблокировано ВСУ. В условленном месте новая группа экспертов не появилась, и по соображениям безопасности было принято решение об отзыве группы обеспечения ротации и специалистов агентства.

13 февраля Министерство обороны РФ показало кадры объективного контроля, которые подтверждают, что украинские военные применили ударные дроны и артиллерию для атаки на автоколонну с экспертами МАГАТЭ.