Вашингтон, 20 февраля, 2025, 20:33 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки выступили против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике «Группы семи» (G7). Об этом 20 февраля написала газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Американцы блокируют эту формулировку, но мы всё еще работаем над этим и надеемся на соглашение», — сказал один из источников издания.

В материале уточняется, что таким образом президент США Дональд Трамп хочет максимально дистанцироваться от позиции прошлого главы Соединенных Штатов Джо Байдена. По мнению приближенных американского лидера, отказ от подобных формулировок поможет в разрешении конфликта на Украине.

Ранее, 22 января, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз столкнулся с экзистенциальной угрозой, якобы исходящей от России, а потому сообществу якобы необходимо готовиться к войне в течение следующих пяти лет. Он также призвал мобилизовать все финансовые возможности для этого.

Генсек НАТО Марк Рютте 15 января также призвал страны ЕС готовиться к войне и повышать расходы на оборону. По его утверждению, в противном случае через пять лет европейцам якобы придется учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию.

В ответ на эти заявления премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, Евросоюз вынуждает входящие в него страны говорить о России как об агрессоре. При этом на провокационный комментарий журналиста о якобы агрессии России Орбан отметил, что такой является только официальная позиция ЕС.

Трамп после прихода к власти назвал исключение России из G8 ошибкой и заявил о желании вернуть РФ к работе объединения. В ответ на это 18 февраля министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что правительство страны выступает категорически против возвращения России в G7. Такое же мнение высказала глава МИД Германии Анналена Бербок. Она подчеркнула, что РФ не сможет вернуться в «Группу семи» до окончания украинского конфликта.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Группа семи» утратила релевантность, поскольку объединяет страны, не являющиеся лидерами по экономическому росту. Россия в гораздо большей степени заинтересована в конструктивной работе в формате «Группы двадцати» (G20), подчеркнул представитель Кремля.