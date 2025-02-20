Вашингтон, 20 февраля, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Глава минфина США Скотт Бессент 20 февраля заявил, что считает неуместными многие высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского, которые он сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я думаю, что многие из его высказываний в Мюнхене были неуместными», — рассказал он в интервью, опубликованном на Bloomberg TV.

Бессент также заявил, что Зеленский обещал подписать соглашение о предоставлении американским компаниям права на добычу полезных ископаемых на Украине, но потом не сделал этого.

Как передавало ИА Регнум, Мюнхенская конференция прошла с 14 по 16 февраля. Зеленский на ней раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот провел разговор с российским лидером Владимиром Путиным раньше, чем с ним.

7 февраля Зеленский заявил о готовности заключить сделку с США о добыче полезных ископаемых. Трамп на это ответил, что ему нужны гарантии. 12 февраля он отправил Бессента в Киев для подписания соответствующего соглашения.

Газета Telegraph сообщила, что условия в соглашении были очень невыгодными для Украины и хуже, чем репарации, которые наложили на Германию по итогам Первой мировой войны. Зеленский при встрече с американским министром отказался подписывать документ.

Пресс-секретарь совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз 16 февраля назвал недальновидным этот поступок Зеленского. По его мнению, сделка позволила бы не только возместить затраты Вашингтона на помощь Киеву, но также способствовала бы развитию Украины.