Ставрополь, 20 февраля, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Вертолет санавиации «Ансат» совершил аварийную посадку на снег в Ставропольском крае. Об этом 20 февраля сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что пилотам пришлось летать кругами над аэропортом Ставрополя и выжигать топливо, чтобы мягко посадить вертолет. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что вертолет «Ансат» терпит крушение из-за повреждения винта. Также сообщалось, что на борту находились два пилота и два медицинских работника.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день легкомоторный самолет RV-7 разбился у села Новоликеево в Нижегородской области. Уточнялось, что при уходе на второй круг воздушное судно совершило жесткую посадку и перевернулось, после чего загорелось.

Позднее выяснилось, что оба пилота потерпевшего крушения в Нижегородской области самолета погибли. Прокуратура также организовала проверку, а следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.