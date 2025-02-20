Никополь, Украина, 20 февраля, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Постройка промышленного предприятия оказалась повреждена в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом 20 февраля сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

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«Повреждено промышленное <…> предприятие», — указал он в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области воздушная тревога объявлялась в ночь с 19 на 20 февраля и продлилась почти 13 часов. Объявленная в течение дня тревога продлилась 12 минут.

Минобороны РФ пока не комментировало данную информацию. В оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля на промышленном предприятии в Святошинском районе Киева произошло возгорание после серии взрывов. Информация о пострадавших не сообщалась.

11 февраля Лысак отмечал, что в Днепропетровской области пострадали линии электропередачи и газопровод, однако не привёл каких-либо подробностей.