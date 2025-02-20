Москва, 20 февраля, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил России. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Казаков/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Представитель Кремля уточнил, что командиры подразделений доложили Путину о положении и ходе боевых действий в зоне своей ответственности.

«Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области», — заявил он журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 февраля Путин рассказал, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области и вышли на территорию противника. Глава государства уточнил, что это были военные из 810-й бригады.

Президент РФ отметил, что получил доклад об этом час назад, и добавил, что российские военные ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения.