Екатеринбург, 20 февраля, 2025, 20:32 — ИА Регнум. В 2024 году объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших российских банках достиг 12,8 млрд рублей. Об этом 20 февраля на форуме «Кибербезопасность в финансах» сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он отметил, что мошенники оформляют кредиты на клиентов банков без их согласия. При этом общий объем операций, которые были совершены без ведома клиентов банков, составил 26,9 млрд рублей.

Уточняется, что больше всего средств злоумышленники получили через переводы от россиян. На втором месте — выдачи через банкоматы, а на третьем — выдачи через кассы банков.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме отметила, что главной задачей в борьбе со злоумышленниками, похищающими средства граждан, является предотвращение роста кредитного мошенничества. Она уточнила, что масштабы этого типа преступлений продолжают расти.

По ее словам, за последний год так было похищено 40% от всех украденных у граждан средств. При этом Набиуллина говорила, что многие банки занижали реальный уровень мошенничества, не отправляя в базу данных обращения пострадавших клиентов.

Ранее в рамках форума состоялась дискуссия о том, как можно защитить деньги клиентов банков от кибермошенников. Набиуллина, глава минцифры Максут Шадаев и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский обсудили, как выявить мошенников с помощью искусственного интеллекта.