Оренбург, 20 февраля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Патриотическое мероприятие «Связь поколений» в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне состоялось в Оренбурге. Акцию провели сотрудники компании «Оренбургнефть» (ключевой добывающий актив «Роснефти» в Поволжье).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Оренбурге прошла патриотическая акция «Связь поколений»

В акции «Связь поколений» приняли участие более 50 школьников из «Движения первых», педагоги, ветераны-нефтяники, а также представители общественных организаций.

Ветераны отрасли, выросшие в годы войны, поделились с учениками начальной школы своими воспоминаниями о событиях, которые они пережили в те трудные годы. Они рассказали, как радовались объявлению долгожданной Победы и как трудились в нефтяной отрасли после войны. Школьники также узнали много исторических фактов о вкладе оренбургских нефтедобытчиков в Победу.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Оренбурге прошла патриотическая акция «Связь поколений»

Всего из недр региона в 1941–1945 годах на нужды фронта было добыто около 1 млн тонн нефти. Это было сделано преимущественно силами женщин и подростков, которые трудились день и ночь, чтобы обеспечить топливом Красную армию.

Акция стала уроком мужества и патриотизма, а дети получили уникальную возможность пообщаться со свидетелями героических событий, почувствовать связь поколений и осознать, какой ценой досталась Победа их прадедам.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Оренбурге прошла патриотическая акция «Связь поколений»

Для гостей фестиваля выступили победители корпоративного фестиваля «Энергия талантов». Они исполнили музыкальные композиции военных лет, а школьники прочли стихи, посвященные героизму нашего народа и любви к Родине. В завершение детский хор исполнил военно-патриотический гимн, а волонтеры предприятия вручили ветеранам памятные подарки.