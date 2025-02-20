Москва, 20 февраля, 2025, 20:31 — ИА Регнум. Доступ к социальной сети президента США Дональда Трампа Trump Truth Social заблокирован на всей территории Украины. Об этом 20 февраля сообщил глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

Jaque Silva/Global Look Press

«Соцсеть Трампа Trump Truth Social заблокирована на всей территории Украины», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушков также предположил, что это является еще одним личным выпадом главы киевского режима Владимира Зеленского против американского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля 19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ главы киевского режима от проведения выборов на Украине. Президент США также указал на крайне низкую поддержку у Зеленского среди украинцев.

Американский лидер также обвинил главу киевского режима в намерении продолжать конфликт с Россией для собственной выгоды. По словам Трампа, Зеленский убедил США дать 350 млрд долларов на «конфликт, в котором невозможно выиграть».

Позднее в это же день старший сын президента США Дональд Трамп-младший предложил Зеленскому попробовать «выиграть» военный конфликт без американских денег и посмотреть, что из этого выйдет.

Зеленский ранее в ответ на критику со стороны Трампа заявлял сменить его пока не получится, назвав дезинформацией слова президента США о его низком рейтинге доверия у украинцев. По утверждению главы киевского режима, его рейтинг доверия в соцопросах якобы составляет 57%.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласился с мнением Трампа, который назвал Зеленского «диктатором без выборов». По словам политика, ему трудно было бы еще три месяца назад поверить, что это он услышит такие заявления от главы Белого дома.