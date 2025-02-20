Екатеринбург, 20 февраля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Примерно 570 млрд рублей российских активов было разморожено в 2024 году. Об этом 20 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Пресс-служба Банка России

«После замораживания средств российских инвесторов — причем не попавших под санкции, то есть абсолютно несправедливо — мы вместе с правительством вырабатывали разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства. И определенная часть средств была высвобождена в прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 млрд рублей», — рассказала Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Отмечается, что замороженные активы в виде ценных бумаг, выплаты купонов были разморожены для 1,5 млн человек. Глава ЦБ добавила, что какие-то «большие схемы» по разморозке активов частных инвесторов сейчас не обсуждаются, попытки восстановить законные права россиян продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля СМИ сообщили, что в ответ на недружественные действия стран комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала механизм конфискации зарубежных активов. Отмечается, что изъятие активов РФ будет расцениваться как грубое нарушение международного права и прав России как собственника и кредитора, в связи с чем у таких стран возникают обязанности по возмещению ущерба.

В июне президент РФ Владимир Путин отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против страны не останется безнаказанным. Российский лидер подчеркнул, что воровство всегда остается воровством, как бы ему ни пытались придать законности.