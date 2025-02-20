Москва, 20 февраля, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Российское правительство решило продлить программу социальной газификации на весь 2025 год. Об этом 20 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Александр Кряжев/РИА Новости

Он рассказал, что с 2021 года рамках проекта было заключено более 1,4 млн договоров на бесплатное подведение газа до границ участков, расположенных в городах, в деревнях, поселках и дачных участках. Мишустин напомнил, что проект запустили по поручению президента РФ Владимира Путина.

Для многодетных семей, участников спецоперации и их родных, ветеранов войны, граждан с невысокими доходами предусмотрены дополнительные льготы. Государство компенсирует им часть затрат на необходимое оборудование и строительство газовой сети до жилого помещения не менее 100 тыс. рублей. На это направили почти 2 млрд рублей, напомнил премьер-министр.

«Чтобы продолжать оказывать поддержку этим категориям граждан, мы продлим действия правил представления субсидий на текущий год и выделим еще 1 млрд рублей. Благодаря государственному финансированию больше домов в этом году будет обеспечено теплом и горячей водой», — отметил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, Путин в феврале 2024 года поручил расширить программу социальной газификации на территорию садоводческих товариществ. Он отметил, что многие граждане строят там дома, где можно жить круглый год, но не могут подключиться к сетям.

В сентябре глава государства назвал хорошими темпы выполнения программы социальной газификации. Он поблагодарил за это руководство компании «Газпром».