Вашингтон, 20 февраля, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть козыри для возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

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«У них (россиян. — Прим. ред.) есть «козыри», потому что они захватили много территории», — процитировало американского лидера агентство France presse (AFP).

При этом политик подчеркнул, что российская сторона, несмотря на имеющие преимущества, хочет окончания конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина не в состоянии вернуть себе утраченные территории. Он отметил, что Киев не может потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить.

Позднее постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы. Он предложил Киеву начать исправлять ситуацию в тех регионах, которые пока ещё остаются под его контролем.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам состоявшихся российско-американских переговоров заявил, что президент РФ Владимир Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с США для урегулирования украинского конфликта. Трамп в свою очередь назначит отдельного представителя или группу переговорщиков для контактов с Россией, а его спецпосланник Кит Келлог будет работать по этой теме с Киевом и Евросоюзом.

Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Россия готова к переговорам. Для этого Киев должен отказаться от планов войти в НАТО. Еще одним условием для переговоров является обязательный учет современных территориальных реалий, отмечал глава государства.