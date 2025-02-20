Киев, 20 февраля, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Бывший участник КВН и звезда шоу «Однажды в России» Игорь Ласточкин вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он рассказал 20 февраля в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Global Look Press

В своем аккаунте он выложил фотографию автомата «Калашникова» и украинского военного билета.

«Трудные времена рождают сильных людей», — подписал пост Ласточкин.

Пользователи соцсети стали писать ему негативные комментарии, отмечая, что он вступил в ВСУ только спустя три года после начала конфликта.

Ласточкин был капитаном команды КВН «Сборная Днепропетровска», играющей в Высшей лиге. После ухода из клуба веселых и находчивых он участвовал в российском теле-шоу «Однажды в России», украинской «Лиге Смеха» и «Танцах со звездами».

Ранее, 29 января, украинский актер Александр Печерица, принимавший участие в боевых действиях на харьковском направлении, покинул ряды ВСУ и признался, что боялся попасть в окружение. По словам артиста, находится на передовой ему было страшно, страх «постоянно сидел глубоко внутри».

В начале апреля 2022 года певец Макс Барских в своих соцсетях заявил, что вступил в ряды ВСУ. Тогда он рассказывал, что планирует пройти обучение, после чего отправится в зону боевых действий. После этого появилась информация, что музыкант собирается выступить на премии Billboard MusicCon в Лас-Вегасе.