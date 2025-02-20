Москва, 20 февраля, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Режиссер ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов умер в самолете во время перелета из Москвы в Иркутск.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Пассажирский Boeing 737 рейса SU-1564 компании «Аэрофлот» утром вылетел из Шереметьево в Иркутск. На высоте 10 тыс. метров в 60 км северо-восточнее Владимира пилоты передали сигнал срочности. В самолете 70-летний пассажир не подавал признаков жизни.

Командир Boeing принял решение вернуться в аэропорт вылета и запросил реанимацию к трапу самолета. На борту мужчине пытались помочь. Оказавшиеся в самолете медики провели реанимационные мероприятия.

Авиалайнер совершил в Шереметьево посадку в штатном режиме, Прибывшая к самолету реанимационная бригада констатировала смерть мужчины.

Пассажиры вылетели в Иркутск на другом самолете в 12:16 мск.

новость дополняется