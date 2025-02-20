Москва, 20 февраля, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Цена на базовый смартфон iPhone 15 американской компании Apple опустилась в России до 63 тыс. рублей. Об этом 20 февраля сообщил портал Hi-Tech Mail.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что сейчас за этот смартфон на маркетплейсах просят от 63 до 65 тыс. рублей и за последний месяц он подешевел на 10%. В январе за эту же модель просили 75 тыс. рублей, а в декабре 2024 года 80 тыс. рублей.

В результате данная модель стала дешевле представленного ранее бюджетного iPhone 16e, который в России планируется продавать по цене от 77,9 тыс. руб. При этом новинка оснащена только одной камерой и у нее устаревший вырез-«челка».

В свою очередь, у iPhone 15 6,1-дюймовый OLED-экран, процессор Apple A16 Bionic, актуальный вырез Dynamic Island, разъем USB-C и двойная камера с разрешением 48 и 12 Мп. Однако данная модель не поддерживает ИИ-систему Apple Intelligence, работающую на iPhone 15 Pro, iPhone 16e и всех моделях iPhone 16.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Apple представила новый бюджетный смартфон четвертого поколения — iPhone 16E. Модель призвана заменить линейку SE, которая была запущена в производство девять лет назад.

В середине ноября 2024 года стало известно, что цена на выпущенный в сентябре iPhone 16 Pro за два месяца снизилась почти на 40%. Отмечалось, что вначале за смартфон просили 170 тыс. рублей, через месяц он стоил 130 тыс. рублей, а к ноябрю он стал стоить более чем на 50 тыс. рублей дешевле, чем на старте продаж.