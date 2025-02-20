Вашингтон, 20 февраля, 2025, 15:34 — ИА Регнум. США рассматривают возможность включить в мирное соглашение по Украине автоматическое предоставление ей членства в НАТО в случае, если Россия откажется придерживаться условий сделки. Об этом 20 февраля сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

Global Look Press

«Одна гарантия безопасности, которую США рассматривают как часть мирной сделки, — это автоматически предоставить Украине членство в НАТО, если Россия нарушит это соглашение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что четыре неназванных чиновника сообщили, что в Вашингтоне расценивают подобный пункт сделки как одну из гарантий безопасности Украины после конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США считают нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших ее в 2014 году и позднее, как и вступление страны в НАТО по итогам мирных переговоров. Его заявления на следующий день поддержал президент США Дональд Трамп.

Газета Financial Times также опубликовала статью, где привела мнение представителей Киева, разочарованных словами Хегсета. Украинские чиновники заявили, что теперь будут работать с Европой над созданием альтернативных договоренностей о гарантиях безопасности.

Лавров 18 февраля заявил, что Россия в ходе переговоров в Эр-Рияде договорилась с США о том, что втягивание Украины в НАТО стало крупнейшей ошибкой администрации предыдущего американского президента Джо Байдена.

В июне 2024 года Путин отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной является официальный отказ страны от планов вступления в Североатлантический альянс. Также российский лидер уточнял, что Москва готова к началу мирных переговоров, но целью такого диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие или заморозка конфликта.