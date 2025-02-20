Москва, 20 февраля, 2025, 16:13 — ИА Регнум. В России примерно треть обвиняемых была приговорена к реальным срокам лишения свободы, остальные были либо освобождены, либо получили альтернативные виды наказания. Об этом 20 февраля сообщила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В 2024 году к реальному лишению свободы осуждены 29% лиц, а в отношении 71% назначены альтернативные наказания, не связанные с реальным лишением свободы, либо применены положения об освобождении от наказания», — отметила она на совещании судей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Таким образом, по словам Подносовой, проявляется сбалансированная гуманизация уголовного законодательства.

Она также добавила, что в предыдущем году в суды поступило 97 тыс. ходатайств о заключении под стражу, из которых удовлетворено 88%, и еще 172 тыс. ходатайств о продлении срока ареста. Кроме того, мера в виде домашнего ареста применялась в 2024 году против 16 тыс. лиц, еще порядка 5 тыс. лиц запретили совершать определенные действия.

Как передавало ИА Регнум, Путин призвал совершенствовать правосудие и продолжать гуманизацию уголовного законодательства в России. По словам главы государства, вопросы защиты государственных интересов, а также прав и свобод граждан и юридических лиц являются важнейшими факторами устойчивого развития страны и общества. При этом российский лидер положительно оценил работу судов, несмотря на то, что нагрузка на них продолжает расти.

Во время заседания Путин заявил, что российские суды должны и дальше уделять пристальное внимание защите прав участников спецоперации. Он потребовал, чтобы в Донбассе и Новороссии граждане имели обязательную судебную защиту.