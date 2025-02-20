Москва, 20 февраля, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Мошенники стали использовать новую схему обмана московских детей, с помощью которой они получают доступ к электронному журналу и аккаунту Московской электронной школы (МЭШ). Об этом ИА Регнум рассказал источник.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Злоумышленники начали звонить ученикам, представляясь сотрудниками школьной администрации. Они утверждали, что в системе МЭШ произошел сбой и необходимо оперативно восстановить пароль от электронного журнала, иначе все данные будут утеряны.

Когда дети называли необходимые мошенникам цифры, те получали доступ к аккаунту ученика в МЭШ и/или порталу госуслуг Москвы.

Столичный департамент образования и науки в Telegram-канале поспешил напомнить, что администрация школы никогда не будет запрашивать личные данные, тем более по телефону. В случае поступления подобных звонков детям рекомендовали сразу прекратить общение и сбросить вызов.

Ранее, 18 февраля, МВД России сообщило о новом варианте мошеннической схемы «фейк босс», направленной на детей. Злоумышленники звонят ученикам, представляясь завучем школы, и создают видимость взлома аккаунта на «Госуслугах». Затем находящемуся в стрессе подростку набирает «следователь» с предложением провести «видеообыск» в его доме, чтобы найти ценные вещи. После этого их забирают через курьера.

Ранее, в январе, в России выделили самые распространённые схемы обмана детей мошенниками через компьютерные онлайн-игры и звонки. Чаще всего злоумышленники звонят детям, представляясь правоохранителями, создают фейковые акции и выигрыши в онлайн-играх и под предлогом защиты данных пытаются убедить жертв установить программы удалённого доступа к гаджетам родителей.