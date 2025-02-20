Мелитополь, 20 февраля, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) 20 февраля нанес удар по пункту скорой помощи в селе Чубаревка Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Поврежден автомобиль скорой помощи и гараж. Атаки продолжаются. Пострадавших среди медработников нет», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Министерство уточнило, что бригаду медиков перевели на безопасное расстояние. Пункт скорой помощи продолжает работать в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 29 января ВСУ с помощью беспилотника атаковали бригаду скорой помощи в Белгородской, приехавшую к пострадавшему от предыдущего удара. От удара никто не пострадал, но получил повреждения автомобиль медиков.

12 января украинский дрон влетел в реанимобиль в Горловке. Погибли фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании. Также получили ранения трое медиков.