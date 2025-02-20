Ставрополь, 20 февраля, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Вертолет санитарной авиации «Ансат» с серьезными проблемами с винтом терпит крушение в Ставропольском крае. Об этом 20 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Отмечается, что в настоящее время воздушное судно пытается выработать топливо, для чего летает кругами над аэропортом Ставрополя.

«У машины серьезные проблемы с винтом. В «Ансате» медицинская бригада и пилот», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 февраля легкомоторный самолет RV-7 потерпел крушение в Кстовском районе возле села Новоликеево в Нижегородской области. Отмечалось, что воздушное судно вспыхнуло после падения.

Позднее в этот же день стало известно, что оба пилота упавшего в Нижегородской области RV-7 погибли. Причину произошедшего установит следствие.