Москва, 20 февраля, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Правительство выделит дополнительно 40 млрд руб. на помощь жителям Курской области, потерявшим имущество. Об этом 20 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Председатель правительства сообщил, что потерявшие жилье жители Курской области будут каждый месяц получать по 65 тыс. руб.

«Выделим на осуществление этих выплат порядка 40 млрд руб., что станет подспорьем для более чем 100 тыс. человек», — сообщил Мишустин.

Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что дополнительные средства помогут людям обустроить новое жилье и начать ремонты.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля президент России поручил дополнительно выплачивать каждый месяц по 65 тыс. руб. потерявшим жилье жителям Курской области. Выплаты будут осуществляться до полного освобождения территорий от украинских вооруженных формирований. Их получат 112 620 жителей региона.

В августе 13,5 тыс. жителей приграничных регионов Курской области получили материальную помощь на общую сумму свыше 200 млн руб. В сентябре правительство выделило еще 10 тыс. руб. каждому жителю региона, которому пришлось покинуть жилье из-за боевых действий.

В октябре из бюджета РФ пострадавшим жителям Курской области выделили помощь в размере более 3,2 млрд руб. Выплата составила 75 тыс. и 150 тыс. руб. — в зависимости от степени утраты имущества. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 5 февраля заявил, что выплаты в размере 150 тыс. руб. получили около 112 тыс. жителей приграничных районов.