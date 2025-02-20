Москва, 20 февраля, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Регионам Дальнего Востока дополнительно выделят почти 32 млрд рублей на развитие инфраструктуры. Об этом 20 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Решением правительства для пяти дальневосточных субъектов закрепим обязательство по финансированию в размере почти 32 млрд рублей на 12 лет, начиная с 2027 года. Будем их учитывать при формировании федерального бюджета на соответствующие периоды», — отметил он.

Мишустин также попросил Министерство развития Дальнего Востока и Арктики строго следить за тем, чтобы эти ресурсы доводились до регионов своевременно, не допускать нарушения сроков и обязательств.

Премьер-министр сообщил, что в рамках увеличенного объёма финансирования планируются в том числе строительство набережной в Хабаровском крае, создание парка «Минный городок» во Владивостоке, реконструкция автомобильной дороги Биробиджан — Унгун — Ленинское, возведение инновационного научно-технологического центра на острове Русский, строительство мостового перехода через реку Биру в Биробиджане, модернизация наружного освещения в городе Свободном Амурской области и Чите, развитие острова Большой Уссурийский.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря президент России Владимир Путин заявил, что дальневосточные и арктические города имеют стратегическое значение для России и требуют особого внимания. Он напомнил, что по итогам Восточного экономического форума было поручение включить в нацпроекты и обеспечить ресурсами мероприятия мастер-планов этих городов.

5 сентября Путин заявил, что Россия имеет огромный туристический потенциал, для развития которого необходимо создавать подходящую инфраструктуру. Отдельно глава государства подчеркнул привлекательность Дальнего Востока.