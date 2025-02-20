Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 20 февраля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Водитель вылетел на тротуар и сбил женщину с сыном-подростком в Анджеро-Судженске Кемеровской области. Об этом 20 февраля сообщает Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его информации, 41-летний водитель иномарки, в крови которого нашли 0,6 промилле алкоголя, не справился с управлением и сбил на тротуаре 32-летнюю женщину и ее 14-летнего сына.

Также канал сообщает о госпитализации жертв ДТП, за их жизнь и жизнь еще не рожденного ребенка сейчас борются врачи.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября беременная женщина скончалась в больнице после ДТП с участием четырёх автомобилей на внешнем кольце КАД в Санкт-Петербурге.

ДТП произошло на 64-м км внешнего кольца КАД в Пушкинском районе Петербурга, когда 22-летний водитель Infiniti при перестроении вправо не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, а затем с грузовиком Volvo и машиной Toyota.