Азов, Ростовская область, 20 февраля, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Сообщения о тонущем в Азовском море сухогрузе под флагом Панамы «Павел Грабовский» не соответствуют действительности. Об этом 20 февраля сообщили в оперативных службах.

Анна Раткогло/РИА Новости

«Там никто не терпит никакого бедствия, проводятся ремонтные работы, судно стоит на якорной стоянке», — привел слова представителя оперативных служб ТАСС.

Отмечается, что диспетчерской службе порта Азов также заявили, что сигналов бедствия от капитана судна не было.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сухогруз с кукурузой начал терпеть бедствие в районе порта Азова из-за пробоины.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля в районе порта Невельска в Сахалинской области сел на мель китайский балкер An Yang 2. В Невельском районе из-за этого ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, на борту находились 20 членов экипажа.

Позднее стало известно, что у севшего на мель возле Невельска китайского судна пострадал важный для устойчивости отсек. Позднее, 10 февраля, вокруг судна начали возводить боновые заграждения для предотвращения возможного разлива нефтепродуктов.