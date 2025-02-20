Москва, 20 февраля, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Ключевой составляющей работы суда является справедливость. Об этом 20 февраля на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов заявил президент России Владимир Путин.

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«Объективность и справедливость очень важны не только в отношении тех, в отношении кого принимаются решения, но и для самого судьи», — уточнил глава государства.

Он пояснил, что когда судья принимает решение, он должен быть внутренне уверен в нём, тогда это будет говорить о справедливости и правильности данного решения.

«Это вообще ключевая вещь в нашей с вами совместной работе», — заключил Путин.

Во время заседания он также призвал и дальше совершенствовать правосудие и продолжать гуманизацию уголовного законодательства в России.

Российский лидер отметил, что суды должны и впредь уделять пристальное внимание защите прав участников спецоперации. Он потребовал добиваться в Донбассе и Новороссии неукоснительных гарантий на судебную защиту граждан.

Кроме того, он назвал вопросы надежной защиты государственных интересов, а также прав и свобод граждан и юридических лиц важнейшими факторами успешного, устойчивого развития страны и общества, которые нуждаются в обсуждении. При этом глава государства положительно оценил работу российских судов, несмотря на то, что нагрузка на них растет.