Москва, 20 февраля, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Адвокат актёра Михаила Ефремова Юрий Падалко не подтвердил и не опроверг информацию о том, что его подзащитный подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) «в секретном формате». Об этом 20 февраля сообщает «АиФ».

РИА Новости Михаил Ефремов

«Я не знаю, что такое «секретный формат». Сейчас нахожусь в командировке в суде по другому делу», — заявил Падалко.

На уточняющие вопросы он ответил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию с учётом вышесказанного.

Кроме того, издание сообщило, что в пресс-службе ФСИН по Белгородской области также отказались давать комментарии.

Как передавало ИА Регнум, Ефремов с декабря 2020 года отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве.

В апреле 2024 года актёру отказали в УДО. Как выяснилось, у Ефремова был выговор за нарушение режима, так как он опоздал на одно из обязательных мероприятий. В сентябре стало известно, что его защита подготовила документы для нового прошения об УДО.

В январе 2025 года появилась информация, что к Ефремову выстроилась очередь из режиссёров прямо в колонии, где они якобы проводят с ним кинопробы. Падалко опроверг эти сообщения.