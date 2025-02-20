Йоханнесбург, ЮАР, 20 февраля, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Глава МИД КНР Ван И намерен посетить Москву. Об этом 20 февраля заявил его российский коллега Сергей Лавров на полях заседания G20 в Йоханнесбурге.

MFA Russia/Global Look Press Сергей Лавров и Ван И

«Мы условились о вашем визите в Москву. Так что следующий наш контакт будет уже в Российской Федерации», — сообщил российский министр иностранных дел.

Лавров также добавил, что отношения России и Китая остаются всё более значимым фактором стабилизации международной обстановки, а дальнейшая работа в 2025 году будет приносить результаты по задачам, определенным президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы продолжим работать в стратегической связке и в ООН, особенно в Совете Безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, в БРИКС, АСЕАН и, безусловно, в Группе двадцати, которая является важной ступенью продвижения принципов многополярности и ступенью привыкания наших западных коллег к честной, справедливой, равноправной и взаимоуважительной работе», — резюмировал глава МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, 21 января прошли переговоры по видеосвязи между Путиным и Си Цзиньпином. Российский лидер пригласил своего китайского коллегу в Москву на парад Победы 9 мая. Си Цзиньпин в свою очередь пригласил Путина в Китай на мероприятия, приуроченные к 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны в сентябре.

19 февраля Лавров сообщил, что Путин планирует посетить Китай в конце августа — сентябре. Он уточнил, что глава российского государства приурочил свой визит к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны.