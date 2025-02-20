Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Замминистра спорта Ростовской области Светлану Гадарову, обвиняемую в получении взятки, сняли с должности. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Александр Блотницкий/РИА Новости Светлана Гадарова

«Гадарова Светлана Арменаковна, заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области, освобождена от замещаемой должности в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА Регнум, Гадарову задержали 23 сентября 2024 года в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, чиновница в период с сентября по декабрь 2023 года получала деньги от предпринимателя взамен на помощь в получении госконтракта. Сумму ущерба оценили в 80 тыс. рублей. Суд 25 сентября арестовал Гадарову до 19 ноября 2024 года. Затем срок заключения под стражу был продлен по 19 марта 2025 года.

В Ростовской области 17 февраля задержали заместителя губернатора Константина Рачаловского. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, ущерб, нанесенный его противоправной деятельностью, оценивается в 155,2 млн рублей.