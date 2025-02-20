Москва, 20 февраля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. В России нет воодушевления по поводу возращения иностранных брендов. Об этом 20 февраля заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Вы знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За всё нужно будет платить, за свое поведение», — рассказал он в беседе с журналистами на Форуме будущих технологий.

Он также добавил, что после ухода зарубежных брендов с российского рынка промышленность РФ в целом получила огромные возможности для развития, от которых не хотелось бы отказываться.

Как ранее передавало ИА Регнум, 17 февраля бизнес-платформа Kokoc Group заявила, что в РФ собираются вернуться около 350 зарубежных брендов после того, как покинули страну в 2022 году из-за антироссийских санкций. Платформа также отметила, что иностранным компаниям придется нелегко, так как конъюнктура российского рынка сильно изменилась.

20 февраля Минпромторг заявил о нецелесообразности поощрения зарубежных компаний к возвращению в Россию. В ведомстве уточнили, что отечественные компании смогли нарастить производство и занять освободившиеся ниши после ухода с рынка иностранных брендов. Минпромторг также обозначил, что защита внутреннего рынка и интересов российского бизнеса на данный момент в приоритете.