Москва, 20 февраля, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Совершенствование системы правосудия в России необходимо продолжать. Об этом 20 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.

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«Важное условие повышения качества правосудия — своевременное выявление и устранение судебных ошибок», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в стране продолжат работу по формированию единообразной судебной практики. Помимо этого, президент поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства.

Путин также подчеркнул, что российские суды должны и впредь обеспечивать справедливое наказание за теракты. Он отметил, что военные суды выполняют в рассмотрении таких уголовных дел ключевую роль.

«За прошлый год таких дел было рассмотрено около 950, осуждено 1075 человек. Военные суды должны и впредь выполнять свой профессиональный долг надежно защищать права военнослужащих, а также обеспечивать неотвратимость наказания лиц, совершивших преступление», — сказал президент.

Во время заседания глава государства также добавил, что российские суды должны и впредь уделять пристальное внимание защите прав участников спецоперации. Он потребовал добиваться в Донбассе и Новороссии неукоснительных гарантий на судебную защиту граждан.

Кроме того, он предложил обсудить вопросы надежной защиты государственных интересов, а также прав и свобод граждан и юридических лиц. Он назвал эти аспекты важнейшими факторами успешного, устойчивого развития страны и общества. При этом глава государства положительно оценил работу российских судов, несмотря на то, что нагрузка на них растет.

Ранее, 1 ноября, Путин отметил значимость судебных приставов в обеспечении конституционных прав граждан. Он подчеркнул, что Федеральная служба судебных приставов за последние годы серьезно укрепила свой потенциал, повысила результативность работы.