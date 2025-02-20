Москва, 20 февраля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 20 февраля выступил на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Он предложил обсудить вопросы надежной защиты государственных интересов, а также прав и свобод граждан и юридических лиц.

«Это важнейшие факторы успешного, устойчивого развития страны и общества. И, безусловно, главная конституционная обязанность каждого суди и в целом российского суда», — подчеркнул он.

Глава государства также положительно оценил работу российских судов. Нагрузка на них растет, но рассмотрение дел проводятся в срок и качественно. Эффективность судейской власти зависит от глубины знаний и компетентности, а также профессионализма всех, кто работает в судопроизводстве, в первую очередь, самих судей, добавил Путин.

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