Екатеринбург, 20 февраля, 2025, 14:30 — ИА Регнум. Свыше 10 млн человек в России обращаются за услугами теневого бизнеса. Об этом 20 февраля сообщила зампредседателя Банка России Ольга Полякова.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Наша аналитика показывает, что потребителями услуг теневого бизнеса сегодня являются уже, к сожалению, более 10 млн российских граждан. Объемы таких переводов — это достаточно значительные объемы всей теневой экономики нашей страны», — сказала она на форуме «Кибербезопасность в финансах».

По ее словам, Центробанк фиксирует прием ставок в нелегальных казино с помощью P2P-переводов. Подобные механизмы используют для продажи криптовалюты и оплаты нелегального пиратского контента. При этом для самих банков такие операции неотличимы от обычных переводов клиентов.

Как сообщало ИА Регнум 17 февраля, Банк России планирует скорректировать практику кредитных организаций в сфере антиотмывочного законодательства и изменить правила принятия решений по блокировке счетов. Так, например, будут прописаны факторы, указывающие на риск-профиль клиента. В их числе будут и использование анонимных платежных средств (криптовалюты, электронные кошельки), и резкое увеличение объема операций, не соответствующее обычной активности клиента.

19 февраля Полякова отметила, что ежемесячно в России дропперами становятся около 80 тыс. человек, в числе которых есть и иностранцы. Людей привлекает «легкий» способ получить деньги, а привлечение к подобному заработку иностранцев отражает трудности в отсутствии базы идентификации и перепроверки приезжих, добавила она.