Берлин, 20 февраля, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Российско-китайский фильм «Красный шелк» впервые представили в Европе. Показ состоялся 20 февраля в Русском доме в Берлине.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Детективный экшен показали в рамках Международных кинодней. На просмотр пришли зарубежные кинопродюсеры. Они оценили профессионализм создателей ленты и игру актеров, а также отметили интересный сюжет.

«Очень интересное кино. Самое главное — интрига сохраняется до конца, очень много неожиданных поворотов», — процитировали «Известия» венгерского кинопродюсера Агоштона Принца.

Директор Русского дома Павел Извольский отметил прекрасный актерский состав и рассказал, что фильм захватывает внимание с первых минут.

Как передавало ИА Регнум, фильм «Красный шёлк» выходит в прокат уже 20 февраля. Его режиссёр — Андрей Волгин. В фильме снялись Гоша Куценко, Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ирина Алфёрова и ряд других известных актёров. Главную женскую роль исполнила китайская актриса Чжэн Ханьи.

В основе киноленты лежат реальные события. По сюжету, действие разворачивается в 1927 году в Транссибирском экспрессе, в котором перевозят секретные документы. От того, как поведут себя главные герои, зависит дальнейший ход мировой истории. 30 января вышел финальный трейлер фильма.