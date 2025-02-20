Вашингтон, 20 февраля, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), которым руководит предприниматель Илон Маск, приступил к проверке эффективности расходов бюджетных средств Пентагоном. Об этом 19 февраля сообщило издание Military.com.

Global Look Press

Отмечается, что экспертам предоставили доступ к базе данных и информационным системам минобороны США. При этом глава Пентагона Пит Хегсет оказывает содействие ведомству.

В Пентагоне заявили, что военные получили указание составить список потенциальных сокращений на общую сумму около 50 млрд долларов из бюджета на 2026 финансовый год.

«Эти коррекции составят 8% от бюджета администрации Байдена на 2026 финансовый год, что составит около $50 млрд, которые затем будут потрачены на программы, соответствующие приоритетам президента Трампа», — подчеркнул исполняющий обязанности замминистра обороны Роберт Салесс.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поручить Маску проверить министерство образования и Пентагон, чтобы выявить там масштабные случаи мошенничества и злоупотреблений.

До этого Трамп также говорил, что Маск проверит на коррупцию различные ведомства федерального правительства точно так же, как это происходит сейчас в отношении Агентства по международному развитию (USAID).

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц отмечал, что бюджет Пентагона объемом свыше 800 млрд долларов используется неэффективно, а его расходы чрезмерны.

Ранее Маск обвинил министерство финансов США в том, что оно ежегодно выплачивает пособия на сумму $100 млрд неустановленным лицам. Он уточнил, что на вопрос о том, сколько процентов выплат из этой суммы является безоговорочным мошенничеством, в минфине единогласно ответили, что к таковым относится около 50%, или около $50 млрд в год.