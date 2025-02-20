Москва, 20 февраля, 2025, 14:09 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проинформировал послов государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о недавних контактах Москвы и Вашингтона. Об этом 20 февраля сообщается на сайте МИД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

«В ходе откровенного и заинтересованного разговора руководство аккредитованных в Москве дипмиссий стран ОДКБ было проинформировано о ключевых аспектах недавних контактов представителей Российской Федерации и США на высоком уровне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состоялся конструктивный обмен мнениями по ситуации в области международной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны договорились создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 февраля заявила, что переговоры в Эр-Рияде стали началом восстановления диалога двух стран. Она также уточнила, что этот контакт стал и началом решения проблем, созданных предыдущей американской администрацией.