Вашингтон, 20 февраля, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа считает, что последние публичные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского мешают достичь мира на Украине. Об этом 20 февраля сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА REGNUM

В материале уточнили, что в последнее время помощники американского президента наблюдают за заявлениями Зеленского с растущей тревогой, это касается в том числе его недовольства российско-американскими переговорами в Эр-Рияде. Ситуация обострилась после слов главы киевского режима о том, что президент США стал «жертвой российской дезинформации».

По данным источника, Трамп в частном порядке сказал помощникам, что он хочет ответить Зеленскому напрямую, после чего опубликовал сообщение в Truth Social.

«Это разочарование. Есть сильное и обоснованное ощущение, что этот жестокий <конфликт> должен прекратиться, но этот путь осложняется из-за публичных заявлений Зеленского», — сказал CNN представитель Белого дома.

Ранее, 19 февраля, Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов. Он отметил, что поддержка главы киевского режима среди населения Украины очень низка и составляет всего 4%. По словам американского лидера, Зеленскому лучше поторопиться, иначе он потеряет страну.

Кроме того, Трамп обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт с Россией ради своей выгоды. Он отметил, что Зеленский уговорил США потратить 350 млрд долларов на «конфликт, в котором невозможно выиграть».

В ответ на слова Трампа Зеленский заявил, что сменить его пока не получится, и назвал дезинформацией заявление Трампа о низком рейтинге доверия среди украинцев. Он заверил, что в соцопросах его рейтинг якобы составляет 57%. Также Зеленский говорил, что Украина не согласится на требования России и США, если те выдвинут украинской стороне ультиматум.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласился с мнением президента США, назвавшего Зеленского «диктатором без выборов». Политик отметил, что три месяца назад он бы не поверил в то, что такие заявления может делать глава Белого дома.