Москва, 20 февраля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Задержанный за нападение на экипаж ДПС в Новой Москве мужчина признал свою вину и раскаялся. Видео опубликовала 20 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Кадр из видео

На кадрах задержанный мужчина признался в краже трех мотоциклов 18 февраля, а также в том, что оказал сопротивление сотрудникам ГАИ на следующий день.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3948791" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Напавший на сотрудников ДПС в Новой Москве раскаялся в содеянном

Отмечается, что ранее в ГАИ поступила информация, что подозреваемый в воровстве транспортных средств скрывается на белом автомобиле марки Nissan Almera.

«На улице Александры Монаховой полицейские заметили похожую машину и остановили ее. Находящиеся в салоне двое мужчин оказали неповиновение сотрудникам полиции. Один из них оттолкнул инспектора и бросился бежать. Другой напал на полицейского и нанес ему многочисленные удары», — говорится в сообщении Волк.

На данный момент сотрудники полиции разыскивают второго участника нападения, по факту краж мотоциклов и применения насилия в отношении представителя власти возбуждено два уголовных дела.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля в Дагестане 31-летний мужчина, подозреваемый в ограблении магазина, оказал вооружённое сопротивление полиции и был ранен ответным огнём. По данным ведомства, злоумышленник с оружием напал на продуктовый магазин, угрожал сотрудникам и потребовал у кассира передать ему около 70 тыс. рублей.

В начале января в подмосковном городе Видном мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по сотрудникам полиции, прибывшим по вызову о семейном конфликте. В ответ правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов, а затем задержали стрелка. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, а также возбудили уголовное дело о применении насилия против представителя власти.