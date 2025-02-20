Киев, 20 февраля, 2025, 20:30 — ИА Регнум. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от намерения баллотироваться на второй президентский срок может спасти Украину. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Tarasov/Global Look Press Владимир Зеленский

«Хочу напомнить, что сам Зеленский обещал не идти на второй срок. В чем тогда проблема?» — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Гончаренко, отказ Зеленского от нового выдвижения на пост президента Украины станет спасением для страны и прекратит все заявления о «выборах и диктаторах».

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором, так как тот отказался от проведения выборов. Американский лидер уточнил, что глава киевского режима не хочет выборов из-за крайне низкого рейтинга его популярности среди украинцев.

Накануне глава Белого дома поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. По словам Трампа, сейчас Зеленского поддерживают только 4% украинцев.

Срок полномочий Зеленского на посту главы страны истёк 20 мая 2024 года. Он отменил президентские выборы на Украине под предлогом действующего там военного положения и якобы нежелания украинцев проводить в таких условиях.

Президент России Владимир Путин 19 декабря отмечал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже при введении военного положения. Российский лидер уточнил, что на данный момент легитимным органом власти на Украине осталась Верховная рада, однако при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти утратили свою правомочность.